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“تتسبب في ضغف الذاكرة”..خبراء تغذية يكشفون 6 مواد غذائية مضرة للدماغ

“تتسبب في ضغف الذاكرة”..خبراء تغذية يكشفون 6 مواد غذائية مضرة للدماغ

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“تتسبب في ضغف الذاكرة”..خبراء تغذية يكشفون 6 مواد غذائية مضرة للدماغ

“تتسبب في ضغف الذاكرة”..خبراء تغذية يكشفون 6 مواد غذائية مضرة للدماغ
http://almnatiq.net/?p=1030817
المناطق- وكالات:

كشف خبراء تغذية، وجود ست مواد غذائية تضر جدا بالدماغ، في مقدمتها السكر، وفقا لما ذكره موقع Eat This, Not That.

وبحسب الموقع، فإنه يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الصحيح، سببا في ضعف الذاكرة ومشكلات صحية أخرى. وأشار الخبراء إلى المواد الغذائية التي يجب الامتناع عنها أو على الأقل الحد من تناولها، من أجل تحسين الوظائف المعرفية للدماغ.

الدكتور ديميتار مارينوف، خبير التغذية البلغاري، قال إن السبب الرئيسي لضعف عمل الدماغ، هو الإفراط بتناول مواد غذائية غنية بالسكر. وأضاف: “يعتمد عمل الدماغ بدرجة كبيرة على مستوى السكر في الدم. لأنه يؤثر في الأنسولينن الذي ينظم وصول الأحماض الأمينية إلى الدماغ، المسؤولة عن إنتاج هرمون النوم (الميلاتونين). وارتفاع مستوى السكر كثيرا في الدم قد يسبب غيبوبة”.

وبحسب خبير التغذية، بالطبع لا ينبغي التخلي نهائيا عن السكر، لأنه قد يصبح سببا في ضعف القدرات المعرفية، وحتى فقدان الوعي لفترات قصيرة.
بدورها، أشارت الدكتورة ميليسا متري، أن إدمان الكحول يشكل خطورة على الدماغ. وقالت، “حتى تناول الكحول بصورة غير منتظمة، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الذاكرة وتلف في الدماغ. لذلك لا ينصح بتناول أكثر من كوب من النبيذ أو الجعة”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إليزابيث وارد، إنه يجب الانتباه إلى مستوى فيتامين B12 الذي يحمي الخلايا العصبية، مشيرة إلى أن من أعراض نقص فيتامين B12 – سوء الذاكرة والاكتئاب. وقد يؤدي هذا إلى عواقب في الجهاز العصبي لا رجعة فيها.

وبحسب إليزابيث وارد، كل من يتجنب تناول أطعمة ذات أصل حيواني، يعانون من نقص فيتامين B12 وخاصة الذين عمرهم 50 سنة وأكثر”.

وأضافت الدكتورة ساندرا الحاج، أن الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون المشبعة، هي الأسوأ للدماغ، لانها قادرة على إضعاف القدرات المعرفية وكذلك الصحة العقلية لمن يعاني من أمراض نفسية. كما أنها تزيد من التهيج والاكتئاب.

وتؤكد الدكتورة ليز فايوسنيك، على أهمية تنظيم وجبات الطعام، لأن الدماغ يعاني قبل غيره، في حالة الفترات الطويلة بين الوجبات، ما يضطر الجسم إلى تعويض نقص الغلوكوز من احتياطاته، ويؤدي إلى فقدان الطاقة وعدم القدرة في التركيز على شيء معين.

وأضافت، من الأفضل تناول وجبة الفطور خلال ساعة بعد الاستيقاظ، تليها وجبة كل 3-4 ساعات، مشيرة إلى أن التركيز على أشياء أخرى خلال تناول الطعام يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

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