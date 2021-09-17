التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر بدوري المحترفين

يلتقي نادي النصر في مواجهة ساخنة نظيره اتحاد جدة، اليوم السبت، على ملعب “مرسول بارك”، بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد في تمام الساعة 8.30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل النصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

خط الدفاع: سلطان الغنام وعبدالله مادو وعبدالإله العمري ومحمد قاسم.

خط الوسط: علي الحسن وعبدالله الخيبري.

خط الهجوم:أندرسون تاليسكا وجلال الدين مشاريبوف وسامي النجعي وعبدالرزاق حمدالله.

بينما جاء تشكيل الاتحاد المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد وأحمد حجازي وعمر هوساوي وحمدان الشمراني.

خط الوسط: كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي وإيغور كورنادو

خط الهجوم: فهد المولد وعبدالرحمن عبود ورومارينيو