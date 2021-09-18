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الأرصاد تحذر: تعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

الأرصاد تحذر: تعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
http://almnatiq.net/?p=1030831
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تبيهًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على منطقة عسير (أبها ـ أحد رفيدة ـ الحرجةـ خميس مشيط ـ سراة عبيده ـ طهران الجنوب، حيث من المتوقع أن تتعرض إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية، ونشاط الرياح السطحية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.
كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم ، حيث تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وأضاف “الوطني للأرصاد”، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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