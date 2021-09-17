أبرزها ليفربول وكريستال بالاس.. تعرف على أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم السبت 18/9/2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات الأوروبية، في مقدمتها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس، ومانشستر سيتي مع ساوثهامتون، وذلك ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي، فيما يتواجه أتليتكو مدريد، وفريق أتلتيك بيلباو، في الدوري الإسباني، كما يواجه إنتر ميلان فريق بولونيا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

– بيرنلي ضد آرسنال– الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

– أستون فيلا ضد إيفرتون– الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

– وولفرهامبتون ضد برينتفورد– الساعة 1:30 ظهرا

– ليفربول ضد كريستال بالاس– الساعة 4 مساء على قنوات beIN Sports HD 1- beIN Sports 1 HD Premium

– مانشستر سيتي ضد ساوثهامتون– الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

– نوريتش سيتي ضد واتفورد– الساعة 4 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

– ساليرنيتانا ضد أتلانتا- الساعة 8:45 مساء

– إنتر ميلان ضد بولونيا- الساعة 6 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

– جنوى ضد فيورنتينا– الساعة 3 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

– أرمينيا بيليفيلد ضد هوفنهايم– الساعة 3:30 مساء

– أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنغلادباخ– الساعة 3:30 مساء

– ماينز ضد 05 فرايبورج– الساعة 3:30 مساء

– بايرن ميونيخ ضد بوخوم– الساعة 3:30 مساء

كولن- لايبزيج– الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

– سانت إيتيان ضد بوردو– الساعة 9 مساء

– لانس ضد ليل – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي

– قاسم باشا ضد طرابزون سبور– الساعة 3 مساء

– أنطاليا سبور ضد بشتكاش– الساعة 6 مساء

– أضنة ديمرسبور ضد تشايكور ريزا سبور– الساعة 6 مساء

مواعيد مباراة كأس السوبر التونسي

الترجي ضد الاتحاد المنستيري– الساعة 6:30 مساء على قناة Television Tunisienne 1