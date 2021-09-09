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“جوجل” تعلن عن اجتماع أممي مرتقب لمعالجة المشكلات العالمية

“جوجل” تعلن عن اجتماع أممي مرتقب لمعالجة المشكلات العالمية
http://almnatiq.net/?p=1030843
المناطق- وكالات:

أكدت شركة “جوجل”، أن معالجة المشكلات العالمية مثل الأوبئة وعدم المساواة الاقتصادية وتغير المناخ تتطلب تعاونًا عالميًا عبر الحدود.

وأوضحت عملاق محركات البحث في العالم، في منشور على المدونة الخاصة بها، أنه خلال الأسبوع المقبل سيجتمع قادة من الحكومات والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة كيفية العمل المشترك لحل أكبر تحديات العالم، إذا أظهر لنا العامان الماضيان أن معالجة المشكلات العالمية مثل الأوبئة وعدم المساواة الاقتصادية وتغير المناخ تتطلب تعاونًا عالميًا عبر الحدود وعبر القطاعات.

وقدمت “جوجل” استعراضا لكيفية تسريع شراكاتها مع المنظمات الدولية في عدد من المجالات. وقالت “جوجل” فعلى سبيل المثال، منذ بداية وباء “كورونا”، أطلقت أكثر من 200 منتج جديد، وقدمت أكثر من 150 مليون دولار لمسؤولي الصحة العامة للترويج والتوعية باللقاحات، وتعزيز المنتجات الحالية مثل بحث “جوجل” والخرائط لتسليط الضوء على المعلومات الموثوقة حول “كوفيد – 19″ومواقع التطعيم المحلية.

وبحسب البيان، فإن شركة جوجل واصلت الشركة دعم الأمم المتحدة من خلال تقديم أكثر من 250 مليون دولار في برنامج “Ad Grants”، مما مكنها من تقديم أكثر من 1.6 مليار إعلان والوصول إلى الأشخاص في أكثر من 200 دولة برسائل حول الوقاية من فيروس “كورونا” وسلامة اللقاحات.

وبحسب جوجل، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ستعمل على تعميق التعاون مع المنظمات الدولية والبحث عن طرق جديدة للتعاون مع مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين.

 

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