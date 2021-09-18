في يوم التنظيف العالمي.. جمع 30 طنًا من مخلفات البحر وإعادة تدويرها

في يوم التنظيف العالمي، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن جمع 30 طنًا من مخلفات البحر، من 32 جزيرة، وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه ضمن جهودها في التوعية البيئية، قامت بجمع 30 طنًا من مخلفات البحر، من 32 جزيرة وعلى امتداد 10 كم من الشواطئ. وإعادة تدويرها جميعها.

وكان خبراء العلوم والبيئة البحرية في شركة البحر الأحمر للتطوير، نجحوا وللمرة الثالثة، من تحرير سمكة قرش صغيرة عالقة في مصيدة قديمة، وأوضحت الشركة أنّه للحدّ من هذه الحوادث مستقبلاً فإنها تعمل على إنشاء منطقة بحرية محمية في البحر الأحمر.