“الحوثي الإرهابية” تنفذ حكم الإعدام في 9 مدنيين بالحديدة.. وتنشر تسجيلات توثق قتلهم

قالت “قناة الحدث”، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت اليوم السبت، بإعدام تسعة مدنيين زعمت ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد في مدينة الحديدة عام 2018.

وأضافت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشرت تسجيلات توثق قتل الـ 9 مدنيين بزعم ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد.

وذكرت وسائل إعلام حوثية،، أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم السبت، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا. والأشخاص التسعة الذين تم إعدامهم اليوم هم: محمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر)، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي.

يذكر أن المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي في الحديدة، أصدرت في أغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهمًا في قضية الصماد.