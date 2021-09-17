إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج.. الإصابات تتخطى حاجز الـ2 مليون

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى أمس الجمعة.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,502,040) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,464,897)، وإجمالي حالات الوفاة (19,243).

وأشار المركز في بيان له إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (73,997,220) جرعة.