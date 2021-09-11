للتأكد من إجراءات “كورونا”..جولات ميدانية على المنشآت التجارية بنجران

محررو المناطق:

أعلنت أمانة منطقة نجران، عن جولات ميدانية تنفذها بلدية غرب نجران الفرعية على المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت واصلت فيه الأمانة، إزالة المخلفات والأنقاض، إضافة إلى أعمال كشط هبوطات الأسفلت عند تقاطعات الطرق والمطبات ومعالجة حفر الشوارع لاستكمال تحسين المشهد الحضري.

كما واصلت أمانة نجران، أعمال تعقيم ألعاب الأطفال والحدائق العامة حرصًا على سلامة المواطنين والحافظ على بيئة صحية وآمنة، إضافة إلى الاستمرار في أعمال صيانة أعمدة الإنارة في كافة أرجاء مدينة نجران.