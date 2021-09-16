ما هي عقوبة تأخير تسجيل المواليد الجدد..”الأحوال المدنية” تجيب

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من عقوبة تأخير تسجيل المواليد الجدد، مشيرة إلى أنَّ هناك مهلة 30 يومًا لتسجيل المولود وبعدها يتم فرض غرامة.

وقال حساب “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي “50 ريالًا عن كل عام”، جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: كم مخالفة تأخير تسجيل المولود؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدينة أنَّ الفئات المسموح لها بمراجعة مقرات الأحوال المدنية هي: “محصن جرعة أولى، محصن جرعتين، محصن متعافٍ”.