ضم 50 عملًا فنيًا.. شاب ينظم معرضًا تشكيليًا بالمدينة المنورة (فيديو)

ينظم شاب بالمدينة المنورة، معرضاً تشكيلياً تحت شعار “حداثة”، وذلك بمركز الفنون المعاصرة بحديقة الملك فهد.
ويضم المعرض، أكثر من 50 عملاً يمثل مدارس وأساليب فنية مختلفة لـ 20 فناناً وفنانة من التشكيليين بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح المشرف على المعرض عبدالإله الحيدري، أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض التعريف بالقدرات الفنية المميزة التي يمتلكها الفنانون التشكيليون بالمملكة.
ولفت إلى أن هذه المعارض تساعد الفنانين على إبراز أعمالهم بشكل كبير، مبيناً أن المعرض يستمر حتى 28 من شهر سبتمبر الجاري.
#فديو_واس | شاب سعودي يقتني وينظم معرضاً تشكيلياً بمنطقة المدينة المنورة، بهدف التعريف بالقدرات الفنية التشكيلية السعوديةالمميزة، والمساهمة في نشر ثقافة اقتناء الأعمال الفنية.#واس_عام pic.twitter.com/SJsTPpXj5F
— واس العام (@SPAregions) September 18, 2021
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