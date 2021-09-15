ضم 50 عملًا فنيًا.. شاب ينظم معرضًا تشكيليًا بالمدينة المنورة (فيديو)

محررو المناطق

ينظم شاب بالمدينة المنورة، معرضاً تشكيلياً تحت شعار “حداثة”، وذلك بمركز الفنون المعاصرة بحديقة الملك فهد.

ويضم المعرض، أكثر من 50 عملاً يمثل مدارس وأساليب فنية مختلفة لـ 20 فناناً وفنانة من التشكيليين بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المشرف على المعرض عبدالإله الحيدري، أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض التعريف بالقدرات الفنية المميزة التي يمتلكها الفنانون التشكيليون بالمملكة.

ولفت إلى أن هذه المعارض تساعد الفنانين على إبراز أعمالهم بشكل كبير، مبيناً أن المعرض يستمر حتى 28 من شهر سبتمبر الجاري.