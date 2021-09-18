“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة جازان

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم، تعرض منطقة جازان ومحافظات الحرث، والداير بني مالك ، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنى في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تبيهًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على منطقة عسير (أبها ـ أحد رفيدة ـ الحرجةـ خميس مشيط ـ سراة عبيده ـ طهران الجنوب، حيث من المتوقع أن تتعرض إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية، ونشاط الرياح السطحية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.