حديقة حيوانات واشنطن تعلن تعافي “الأسود والنمور” من فيروس كورونا

المناطق- وكالات:

كشف مسؤولون في حديقة حيوانات واشنطن الوطنية، تعافي الأسود والنمور إثر إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أطباء بيطريون في حديقة حيوان “دونالد نيفر”، قولهم، إنه في الأسبوع الماضي كان هناك حيوانا واحدا يعاني من قلة الشهية، ولكنه لم يكن أمرا يدعو للتدخل بشكل سريع، وبعد إجراء اختبار للأسود والنمور وإعطائها علاجات مختلفة لأعراض الفيروس المسبب لوباء فيروس كورونا، بدأت الآن في التعافي.

وأضاف الأطباء البيطريون، أن الأسود والنمور في حديقة حيوان “سميشسونيان”، تحسنت بعد إصابتها بفيروس كورونا، في الأسبوع الماضي، كما أن الأسود والنمور ربما أصيبت بمرض “كورونا” من أحد حراس حديقة الحيوان المصاب بالمرض دون ظهور أي أعراض عليه وانتقل بعد ذلك إلى عدد كبير من الحيوانات.