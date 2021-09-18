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“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

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“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030915
محررو المناطق

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏‏المعلمي، أن وفد المملكة يضع في أولوياته القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا الشائكة باليمن والخليج العربي ولبنان وليبيا والعراق وغيرها.

 

ولفت المعلمي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إلى أن وفد المملكة معني بمسائل مكافحة الإرهاب، وسيواصل التأكيد على هذا الأمر.

 

ونوه إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمسألة تغير المناخ، وطرح المباردة الجديدة التي تحمل شعار “السعودية الخضراء”.

 

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