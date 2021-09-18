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خبيرة تغذية: هذه المنتجات الغذائية خارقة الفوائد

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خبيرة تغذية: هذه المنتجات الغذائية خارقة الفوائد

خبيرة تغذية: هذه المنتجات الغذائية خارقة الفوائد
http://almnatiq.net/?p=1030920
المناطق- وكالات:

كشفت إخصائية تغذية أن بذور الكتان والأعشاب البحرية والحنطة السوداء، هي أكثر الأطعمة ذات الفوائد الخارقة والملائمة للميزانية.

وكتبت أولجا ديكر تقول عبر حسابها على إنستجرام، إن بذور الكتان تحتوي على الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A وB وE وF والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، وكذلك الألياف، حيث بفضلها، يتم تقليل خطر الإصابة بالأورام، ويتم تطبيع عمل القلب والجهاز الهضمي، كما تساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم”.

وأكملت: “بالإضافة إلى الفيتامينات، تحتوي الأعشاب البحرية على الكثير من اليود”، لافتة إلى أن “هذا المنتج له تأثير في عملية تطهير وإزالة السموم من الجسم”.

وقدمت خبيرة التغذية، نصيحة بتضمين هذا المنتج في النظام الغذائي لأمراض الغدة الدرقية وللوقاية من السرطان، مؤكدة أن الحنطة السوداء غنية بالبروتين ولا تحتوي على النشا أو الجلوتين”.

واختتمت بقولها: “الحنطة السوداء غنية بفيتامينات (ب) ومضادات الأكسدة والحديد وكذلك الألياف المسؤولة عن الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي”.

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