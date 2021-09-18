لحظة إعدام “الحوثي” الإرهابية لـ9 مدنيين بالحديدة بينهم طفل(فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إعدام ميليشيا الحوثي الإرهابية لـ 9 مدنيين بزعم ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد.
قالت “قناة الحدث”، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت اليوم السبت، بإعدام تسعة مدنيين زعمت ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد في مدينة الحديدة عام 2018.
وجاءت أسماء الـ9 مدنييين الذين تم إعدامهم كالتالي:”محمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر)، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي”.
وكانت ذكرت وسائل إعلام حوثية، أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم السبت، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا.
يذكر أن المحكمة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي في الحديدة، أصدرت في أغسطس 2020م، حكماً بإعدام 62 متهمًا في قضية الصماد.
فيديو للحظة إعدام #ميليشيا_الحوثي 9 مدنيين في #صنعاء بينهم طفل#اليمن#العربية pic.twitter.com/T0Cq0uo5UA
— العربية (@AlArabiya) September 18, 2021
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