البيئة: أكثر من 28 ألف طن كمية الإنتاج السنوي للرمان في المملكة (فيديو)

محررو المناطق:

قالت وزارة البيئة، اليوم، السبت، إن كمية الإنتاج السنوي للرمان في المملكة، تبلغ أكثر من 28 ألف طن.

وبلغ إنتاج المملكة 28929.3 طن طبقا لوزارة البيئة فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي نسبة 27.8% من الإنتاج الكلي.

وفي وقت سابق، بدأت إدارة الحجر الزراعي، في تنفيذ اشتراطات المملكة الجديدة على 12 صنفًا من الخضراوات والفواكه، وجرى توزيع التعليمات على المنافذ المحجرية التابعة لها في الموانئ والمطارات المختلفة، إذ تضمن المنشور ضرورة توافر شهادة فحص دولية مرفقة بالشحنة.

وأكد منشور إدارة الحجر الزراعي، أن هذا الإجراء تم للتوافق بناءً علي ما ورد من هيئة الغذاء والدواء، بشأن الاشتراطات التي تم إرسالها إلى شركات المطابقة للشحنات الزراعية المصدرة للمملكة.

https://twitter.com/i/status/1438910621865680903