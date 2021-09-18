ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

محررو المناطق

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 2 / 2 / 1443 هـ وحتى 8 / 2 / 1443هـ، 16466 مخالفًا، منهم (6470) مخالفًا لنظام الإقامة، و(8182) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1814) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (304) أشخاص، (32%) منهم يمنيو الجنسية، و(64%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (21) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وجرى ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84038) وافدًا مخالفًا، منهم (73291) رجلاً، و(10747) امرأة.

كما جرى إحالة (66956) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3799) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9144) مخالفًا.