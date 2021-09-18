احدث الأخبار

ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
محليات
 حديقة حيوانات واشنطن تعلن تعافي “الأسود والنمور” من فيروس كورونا
أبرز المواد
 “المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)
محليات
 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة جازان
أبرز المواد
 ضم 50 عملًا فنيًا.. شاب ينظم معرضًا تشكيليًا بالمدينة المنورة (فيديو)
منطقة المدينة المنورة
 القبض على مواطن طعن فردي أمن بـ”سكين” أثناء مطاردته بالكويت
أبرز المواد
 احتجاجات لمعلمين بمدن إيرانية على سوء الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
دولي
 “أمانة الطائف”: إغلاق العديد من المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية
أبرز المواد
 ما هي عقوبة تأخير تسجيل المواليد الجدد..”الأحوال المدنية” تجيب
أبرز المواد
 للتأكد من إجراءات “كورونا”..جولات ميدانية على المنشآت التجارية بنجران
أبرز المواد
 تراجع إيرادات مانشستر يونايتد للسنة المالية الثانية على التوالي
أبرز المواد
 “الحوثي الإرهابية” تنفذ حكم الإعدام في 9 مدنيين بالحديدة.. وتنشر تسجيلات توثق قتلهم
أبرز المواد
ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

محليات
حديقة حيوانات واشنطن تعلن تعافي “الأسود والنمور” من فيروس كورونا

حديقة حيوانات واشنطن تعلن تعافي “الأسود والنمور” من فيروس كورونا

أبرز المواد
“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

محليات
“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة جازان

“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة جازان

أبرز المواد

ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1030930
محررو المناطق

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 2 / 2 / 1443 هـ وحتى 8 / 2 / 1443هـ، 16466 مخالفًا، منهم (6470) مخالفًا لنظام الإقامة، و(8182) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1814) مخالفًا لنظام العمل.

 

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (304) أشخاص، (32%) منهم يمنيو الجنسية، و(64%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (21) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

 

وجرى ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

 

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (84038) وافدًا مخالفًا، منهم (73291) رجلاً، و(10747) امرأة.

 

كما جرى إحالة (66956) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3799) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9144) مخالفًا.

روابط ذات صلة

“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)

“المعلمي” يوضح أولويات وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة (فيديو)
متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح

متى تكون التخفيضات نظامية في المحلات والمتاجر الإلكترونية؟.. “التجارة” توضح
3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا

3 اشتراطات جديدة لدخول القادمين من المملكة إلى بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*