ناشطة حقوقية يمنية: مليشيات الحوثي تتخلص من المعارضين على طريقة إيران

قالت الناشطة الحقوقية اليمنية زعفران زايد، إن الميليشيات الحوثية تتخلص من المعارضين اليمنيين على طريقة إيران وتواصل تنفيذ الإعدامات الجماعية لهم.

وأضافت “زعفران زايد”، أن الميليشيات الحوثية تتبع نهج إيران وهي تعد أكبر جزار للمحاكم البشرية، موضحة أنه من الطبيعي خلال الأيام القادمة نرى الكثير من هذه الإعدامات الجماعية.

وطالبت الناشطة الحقوقية، المجتمع المدني والدول المعنية بملف السلام في اليمن بالضغط على الميليشيات الحوثية ومنع هذه المجازر البشرية التي تقبض الكثير من أرواح الأبرياء يوميًا.

وكان قد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إعدام ميليشيا الحوثي الإرهابية لـ 9 مدنيين بزعم ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد.

وقالت “قناة الحدث”، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت اليوم السبت، بإعدام تسعة مدنيين زعمت ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد في مدينة الحديدة عام 2018.

وجاءت أسماء الـ9 مدنييين الذين تم إعدامهم كالتالي:”محمد نوح، وإبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر)، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي”.

وكانت ذكرت وسائل إعلام حوثية،، أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم السبت، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا.