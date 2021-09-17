كيف يفكر مانو مينيز لكسر عقدة النصر أمام الاتحاد بالرياض؟

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يسعى النصر في مباراته مساء اليوم السبت ضد الاتحاد، للبحث عن فوز غائب على الزعيم بالعاصمة الرياض منذ 1393 يومًا.

ويعود آخر فوز حققه العالمي على الاتحاد في الرياض قبل 4 مواسم، في لقاء الدور الأول بهدف المغربي محمد فوزي.

ويحظى الكلاسيكو بأهمية خاصة لكل من المدربين البرازيلي مانو مينيز، والروماني كوزمين كونترا، حيث يريد النصر استعادة مكانه في منطقة الصدارة، يينما يرغب الاتحاد في الحفاظ على الصدارة التي وصل إليها لأول مرة منذ عام 2016.

مينيز وفرض السيطرة

ويرغب البرازيلي مانو مينيز في الاستفادة من إمكانات لاعبيه الفردية، خاصة تاليسكا وفينيست أبو بكر وعبدالرزاق حمد الله.

وسيحاول مينيز استغلال الأطراف في ضرب دفاعات الاتحاد القوية، في ظل سرعة الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي يعد أحد اهم مفاتيح اللعب من خلال كراته العرضية.

ويعاني مينيز، من مسألة الدفاع في ظل غياب الانسجام بين الأرجنتيني فونيس موري وعبد الإله العمري، لكنه قد يعول على تغطية لاعبي الارتكاز.

كونترا والتنظيم الدفاعي

وعلى عكس غريمه يركز كونترا على التنظيم الدفاعي الجيد، والتحول الهجومي السريع بأقل عدد من التمريرات.

وتعد أبرز الأوراق الرابحة مع كونترا هو البرازيلي إيجور كورنادو الذي يظهر كأفضل محترف أجنبي بالدوري، إلى جانب الاستفادة من تحركات رومارينهو داخل منطقة الجزاء.