“واتس آب” يوفر ميزة جديدة تسمح بتحويل الصور إلى ملصقات

المناطق- وكالات:

يعتزم واتس آب توفير ميزة جديدة لمستخدميه تسمح بتحويل الصور التي يرسلها إلى ملصقات، وذلك في التطبيق الخاص بسطح المكتب.

وقالت شركة واتساب، إن الميزة الجديدة تحت التطوير في الوقت الحالي، وأنها غير متاحة لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق، كما لم تعلن موعدًا لإتاحتها للجميع.

ووفقًا للميزة الجديدة تظهر للمستخدم علامة جديدة للملصقات، وعقب الضغط عليها يقوم التطبيق بإرسال الصورة كملصق بدلًا من الشكل التقليدي الحالي.

وأعلنت شركة واتس آب، أنها الميزة الجديدة ستوفر لجوء مستخدمي واتساب إلى تطبيقات خارجية لتحويل الصور على ملصقات.