بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة بمواجهة الهلال مع الاتفاق ويديرها سلمان فلاحي، وسيكون محمد الشمري حكمًا لتقنية الفيديو.

وتأتي قمة كلاسيكية بين النصر والاتحاد في تمام الساعة الـ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والتي يديرها ساندرو سشارير، وسيكون فيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو، بينما يصطدم الحزم بأبها في مواجهة ساخنة من دوري المحترفين في تمام 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، والتي يديرها سامي الجريس، وسيكون خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو.

مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

الهلال x الاتفاق 18:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

الحزم x أبها 18:45 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

النصر x الاتحاد 20:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP