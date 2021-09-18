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بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين

بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين

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بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين

بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1030965
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية  باتحاد كرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة بمواجهة الهلال مع الاتفاق ويديرها سلمان فلاحي، وسيكون محمد الشمري حكمًا لتقنية الفيديو.
وتأتي قمة كلاسيكية بين النصر والاتحاد في تمام الساعة الـ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والتي يديرها ساندرو سشارير، وسيكون فيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو، بينما يصطدم الحزم بأبها في مواجهة ساخنة من دوري المحترفين في تمام 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، والتي يديرها سامي الجريس، وسيكون خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو.
مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة
الهلال x الاتفاق 18:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP
الحزم x أبها 18:45 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP
النصر x الاتحاد 20:30 بتوقيت مكة المكرمة شاهد VIP

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