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الأولى بالمنطقة الغربية.. افتتاح وحدة سكتة دماغية بمستشفى الملك فهد بجدة (فيديو)

الأولى بالمنطقة الغربية.. افتتاح وحدة سكتة دماغية بمستشفى الملك فهد بجدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030972

أعلنت “صحة جدة”، اليوم السبت، عن افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الملك فهد، والتي تصبح الأولى في المنطقة الغربية للمملكة، والتي تعد أحد أكبر الوحدات على مستوى المملكة، والأولى في المنطقة الغربية.

وقالت صحة جدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفيات والسبب الأول للإعاقات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مستشفى الملك فهد بجدة استحدث وحدة السكتة الدماغية، للمساعدة في تحسين وتقليل نسبة الوفيات.
من جانبه، قال الدكتور محمد باجبير، المشرف العام على مسشتفى الملك فهد، إن الوحدة تضم 20 سريرا من ضمنها 4 أسرة للحالات الحرجة.
وأضاف الدكتور سعيد الزهراني، استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقات، وأن استحداث وحدات السكتة الدماغية بالمستشفيات يقلل نسبة الوفيات.

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