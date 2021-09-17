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غموض حول مشارکة علي شجاعي مع برسیبولیس أمام الهلال

غموض حول مشارکة علي شجاعي مع برسیبولیس أمام الهلال
http://almnatiq.net/?p=1030979
محررو المناطق:

يكتنف الغموض حول مشارکة علي شجاعي، اللاعب الدولي، مع فريق برسیبولیس الإيراني، ضد الهلال، في ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

وتعرض اللاعب لإصابة في الكتف قبل المباراة ضد منتخب سوريا في معسكر المنتخب الوطني. ومن المقرر أن یغیب شجاعي عن تدریبات الفریق من یوم الإثنین المقبل استعدادا لمواجهة الهلال في ربع نهائي بأبطال آسیا 2021.

وشهدت قائمة فريق برسیبولیس أمام الهلال، غيابات بالجملة بسبب مغادرة عديد من اللاعبين في الصیف، ضمت أحمد نوراللهي، لاعب وسط، الذي انتقل إلی شباب الأهلي، وشهریار مغانلو، مهاجم الفريق السابق الذي انتقل إلی سباهان، وأخيرا المدافع حسین کنعاني زادغان، الذي انتقل إلى الأهلي القطري.

وفي وقت سابق، أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني، على أن تقام يوم السبت 16 من أكتوبر المقبل، في المملكة.

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