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ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان

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ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان

ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان
http://almnatiq.net/?p=1031008
يحتاج جسم الشخص للنوم الطبيعي من 6 إلى 8 ساعات يوميًا، ولكن دايسوكي هوري، شاب في الثلاثينيات من العمر باليابان، قرر أن يخالف هذه القاعدة، ويتخلص من النوم بالمعدل الطبيعي المسموح به، وزعم أنه ينام لنصف ساعة فقط يوميًا دون أن يشعر بأي تعب أو إرهاق على الإطلاق منذ 12 عامًا، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.
وقال الشاب “هوري”، والذي يمكث في اليابان خلال تصريحات مُتلفزه، إنه كان يشعر دائمًا أن 16 ساعة من الوقت خلال اليوم لم تكن كافية ببساطة للقيام بكل الأشياء التي يريدها كل يوم، ولذلك، قرر أن يبدأ في تدريب نفسه على خفض روتين النوم اليومي، واستمر كذلك لعدة سنوات حيث تمكن للوصول إلى نصف ساعة فقط من النوم مع الحفاظ على صحته ونشاطه.
ولإثبات صحة حديثه، تحدى منتجو البرنامج التليفزيوني الشاب، لعرض روتينه اليومي أمام الكاميرا لمدة ثلاثة أيام، ووافق على أن يتبعه طاقم تليفزيوني في جميع الأنحاء وتمكن من الحصول على 30 دقيقة فقط من النوم، وأحيانًا أقل من ذلك في اليوم.
ورغم عرض روتين نومه غير المعتاد على التليفزيون، ما زال الكثيرون غير مقتنعين بأنه كان ينام 30 دقيقة فقط في اليوم طوال الـ 12 عامًا الماضية.

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