احدث الأخبار

“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
محليات
 ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان
أبرز المواد
 ضبط شقة سكنية يمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس بجدة
أبرز المواد
 البيئة: أكثر من 28 ألف طن كمية الإنتاج السنوي للرمان في المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة
منوعات
 الأولى بالمنطقة الغربية.. افتتاح وحدة سكتة دماغية بمستشفى الملك فهد بجدة (فيديو)
أبرز المواد
 غموض حول مشارکة علي شجاعي مع برسیبولیس أمام الهلال
أبرز المواد
 ” شؤون الأسرة”: 89% من الطلاب والطالبات بالمدارس تلقوا لقاح كورونا
أبرز المواد
 “غرفة الشرقية”: التموينات داخل الأحياء يتجاوز صافي دخلها الشهري 15 ألف ريال (فيديو)
أبرز المواد
 “الجوازات”: شرط لعودة العامل الذي سافر بتأشيرة “خروج وعودة” ولم يعد
محليات
 لاعب النصر علي حسن يفوز بلقب أفضل لاعب شاب بأبطال آسيا
الرياضة
 “العفو الدولية” تندد بانتهاكات النظام الإيراني بحق المتظاهرين
دولي
عاجل

⁧القبض على 14 شخصًا ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في الرياض

“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

محليات
ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان

ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان

أبرز المواد
ضبط شقة سكنية يمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس بجدة

ضبط شقة سكنية يمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس بجدة

أبرز المواد
البيئة: أكثر من 28 ألف طن كمية الإنتاج السنوي للرمان في المملكة (فيديو)

البيئة: أكثر من 28 ألف طن كمية الإنتاج السنوي للرمان في المملكة (فيديو)

أبرز المواد

“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1031009
محررو المناطق

كشف الشيف توفيق القادري الشهير بـ”شيف الملوك”، أبرز الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

وقال القادري خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز يُفضل الآكلات الحجازية مثل “المنتو واليغمش والكابلي والمديني والرز البخاري والفرموزا”.

 

وأضاف أن الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله كانا يفضلان تلك الآكلات أيضاً، مشيراً إلى أن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله كان يطلب منه دائماً آكلات عمانية.

 

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل
تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق 1 أكتوبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*