“شيف الملوك” يكشف أبرز الآكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

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كشف الشيف توفيق القادري الشهير بـ”شيف الملوك”، أبرز الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال القادري خلال إحدى حلقات برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز يُفضل الآكلات الحجازية مثل “المنتو واليغمش والكابلي والمديني والرز البخاري والفرموزا”.

وأضاف أن الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله كانا يفضلان تلك الآكلات أيضاً، مشيراً إلى أن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله كان يطلب منه دائماً آكلات عمانية.