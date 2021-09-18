مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا اليوم في المملكة.. والرياض تحتل المرتبة الثانية

سجلت مكة المكرمة، اليوم السبت، أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 20 إصابة، وذلك خلال حصيلة إصابات كورونا اليوم بالمملكة والتي أعلنتها وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (5) حالات وفيات، وتسجيل (77) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية ( 535,450).

وجاءت المناطق الأكثر إصابة وتعافيا كالتالي: مكة المكرمة 20 – الرياض 17 – المنطقة الشرقية 7- منطقة جازان 3- منطقة المدينة المنورة 5- منطقة القصيم 3- منطقة عسير 4- منطقة نجران 1- منطقة حائل 1- منطقة تبوك 3- منطقة الحدود الشمالية 2 – منطقة الجوف2 – منطقة الباحة 1.