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قتلى ومصابين في هجوم رجل بـ”السهام” على المارة بهولندا (فيديو)

قتلى ومصابين في هجوم رجل بـ”السهام” على المارة بهولندا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031042
المناطق - وكالات:

أقدم شخص هولندى، على مهاجمة  المارة بـ”السهام” من شرفة منزله، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، الرجل وهو عارى الصدر، فيما يقف فى شرفة المنزل ويطلق السهام على المارة في الشارع.

وفي المقطع المصور، يمكن سماع إطلاق الرجل للسهام من القوس، ويبدو أنه فى الطابق الثالث من المبنى، ويمكن أيضًا رؤية الأضواء الساطعة من سيارة الشرطة على الأرض تحاول السيطرة عليه.

ووفقا لموقع “calgarysun”، أصيب المشتبه به، قبل أن يتم القبض عليه، ولا يزال من غير الواضح إذا كان المتهم على علم بالضحيتان وقصدهما بالتحديد لقتلهما.

 

 

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