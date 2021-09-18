لم يتردد لحظة عن إنقاذه.. مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي في جدة

محررو المناطق:

في صورة من صور العطاء بين الأشقاء، أقدم مواطن على التبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته من الفشل الكلوي، والتي استمرت لسنوات كثيرة

وقال إبراهيم يحى المقيم في جدة في لقاء مع برنامج “120” المذاع عبر قناة “الإخبارية”: أنه لم يتردد في التبرع لأخيه من أجل إيقاف معاناته.

وأوضح إبراهيم، بأن حالته الصحية جيدة هو وشقيقه، وأنه خرج من المستشفى قبل 3 أيام وعاد للمنزل، مشيراً إلى أن شقيقه أصيب بالفشل الكلوي قبل 3 سنوات وبحثنا عن متبرعين لكن لم نصل لأي متبرع فقررت التبرع له.

وتابع: بدأ رحلة البحث عبر يوتيوب، وسأل متبرعين سابقين، الذين أكدوا له أنه سيعود ليمارس حياته بشكل طبيعي بعد العملية، مشيرًا إلى أنه شعر بسرور كبير بعد أن أفاق من العملية على سلامته وسلامة شقيقه.