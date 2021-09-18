إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية

المناطق ـ الحدود الشمالية:

تنظم في منطقة الحدود الشمالية، فعاليات على طريق الملك فهد الدولي بجوار برج المياه، في إطار الاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار “هي لنا دار”.

وبدأت الجهات المشاركة بإقامة مسرح الفعاليات، وتخصيص المعارض والأجنحة التي تشارك بها القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في هذه المناسبة الوطنية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة.

ويشتمل الحفل على فقرات متنوعة يقوم على إعدادها وتجهيزها العديد من الجهات المشاركة، حيث تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة.