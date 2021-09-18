احدث الأخبار

إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة
أهم الاخبار
 لم يتردد لحظة عن إنقاذه.. مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي في جدة
المناطق
 أمانة الحدود الشمالية تبدأ استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني
المناطق
 قتلى ومصابين في هجوم رجل بـ”السهام” على المارة بهولندا (فيديو)
أبرز المواد
 خلال يومين.. إغلاق 7 منشآت مُخالفة في الشرقية
المناطق
 “أمن الطرق” تحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقة القصيم
محليات
 لمحة طيبة.. الفائز بأفضل مزارع بالجوف يتبرع بإنتاج مزرعته مجانًا
المناطق
 مكة المكرمة تتصدر إصابات كورونا اليوم في المملكة.. والرياض تحتل المرتبة الثانية
أبرز المواد
 توفر 49 وظيفة شاغرة بـ”الأمر بالمعروف”.. تعرف على الشروط
وظائف
 “شيف الملوك” يكشف أبرز الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
محليات
 ينام 30 دقيقة فقط يوميا منذ 12 عاما..القصة الكاملة للرجل الياقظ باليابان
أبرز المواد
عاجل

⁧القبض على 14 شخصًا ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في الرياض

إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية

إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة

سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة

أهم الاخبار
لم يتردد لحظة عن إنقاذه.. مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي في جدة

لم يتردد لحظة عن إنقاذه.. مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي في جدة

المناطق
أمانة الحدود الشمالية تبدأ استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

أمانة الحدود الشمالية تبدأ استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

المناطق

إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية

إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1031066
المناطق ـ الحدود الشمالية:

تنظم في منطقة الحدود الشمالية، فعاليات على طريق الملك فهد الدولي بجوار برج المياه، في إطار الاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار “هي لنا دار”.

وبدأت الجهات المشاركة بإقامة مسرح الفعاليات، وتخصيص المعارض والأجنحة التي تشارك بها القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في هذه المناسبة الوطنية، لإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة.

ويشتمل الحفل على فقرات متنوعة يقوم على إعدادها وتجهيزها العديد من الجهات المشاركة، حيث تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة.

 

 

روابط ذات صلة

أمانة الحدود الشمالية تبدأ استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

أمانة الحدود الشمالية تبدأ استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني
“الجوازات”: شرط لعودة العامل الذي سافر بتأشيرة “خروج وعودة” ولم يعد

“الجوازات”: شرط لعودة العامل الذي سافر بتأشيرة “خروج وعودة” ولم يعد
المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر التعافي من “كورونا”

المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر التعافي من “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*