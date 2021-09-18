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مختص يحذر من الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني (فيديو)

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مختص يحذر من الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني (فيديو)

مختص يحذر من الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031073
محررو المناطق:

كشفت قناة “الإخبارية” الفضائية عن أن بعض الجهات الحكومية والخاصة، بدأت بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع شركات ومؤسسات “أجنبية” من خارج المملكة لإنتاج فيلم أو مقاطع مرئية عن اليوم الوطني بمقابل مالي قد يكون مبالغ فيه أحيان كثيرة.

وقال تقرير القناة الفضائية، إن الأمر لا يتوقف على ارتفاع تكلفة إنتاج تلك الأفلام، بل قد يتجاوزها إلى كثرة الأخطاء، والمعلومات عن منجزات الدولة وتاريخها المشرف؛ بسبب جهل تلك الشركات المنتجة بتاريخ هذه البلاد وثقافة المجتمع، واستعجالها، أي الشركات، في إنجاز العمل بأقل تكلفة لتعظيم أرباحها.

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