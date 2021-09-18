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تشكيل النصر في الكلاسيكو أمام الاتحاد

تشكيل النصر في الكلاسيكو أمام الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1031082
محررو المناطق:

استقر البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر، على العناصر التي سيعتمد عليها في مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب “مرسول بارك” مباراة كلاسيكو النصر ضد الاتحاد بالدوري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

 

  • حراسة المرمى: وليد عبدالله
  • خط الدفاع:  سلطان الغنام – عبدالإله العمري ــ محمد قاسم – فونيس موري
  • خط الوسط: أنسيلمو ــ أندرسون تاليسكا ــ علي الحسن
  • خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ  فينسنت أبو بكر ــ ماشاريبوف

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