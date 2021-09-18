تشكيل النصر في الكلاسيكو أمام الاتحاد

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استقر البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر، على العناصر التي سيعتمد عليها في مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب “مرسول بارك” مباراة كلاسيكو النصر ضد الاتحاد بالدوري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: