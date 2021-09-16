القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)

قال المحلل الرياضي خالد القروني، إن انسجام اللاعبين الأجانب لفريق الاتحاد ترجح كفة الاتحاد للفوز على النصر في مباراة كلاسيكو المملكة.
وأضاف المحلل الرياضي خلال برنامج “MBC في أسبوع”، المذاع علي قناة “إم بي سي” الفضائية، أن المباراة تقام بين نجوم ومنتظر منهم المستوى الذي يوازي السمعة الجيدة في عالم كرة القدم التي يتمتعون بها.
ويستضيف ملعب “مرسول بارك” مباراة كلاسيكو النصر ضد الاتحاد بدوري المحترفين، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
خالد القروني: انسجام لاعبين أجانب الاتحاد ترجح كفة الاتحاد للفوز على النصر @hazimalghamdi88#MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/ylcLFuAMiG
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 18, 2021
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