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القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)

القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)

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إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية

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القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)

القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031089
محررو المناطق:

قال المحلل الرياضي خالد القروني، إن انسجام اللاعبين الأجانب لفريق الاتحاد ترجح كفة الاتحاد للفوز على النصر في مباراة كلاسيكو المملكة.

وأضاف المحلل الرياضي خلال برنامج “MBC في أسبوع”، المذاع علي قناة “إم بي سي” الفضائية، أن المباراة تقام بين نجوم ومنتظر منهم المستوى الذي يوازي السمعة الجيدة في عالم كرة القدم التي يتمتعون بها.

ويستضيف ملعب “مرسول بارك” مباراة كلاسيكو النصر ضد الاتحاد بدوري المحترفين، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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