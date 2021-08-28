احدث الأخبار

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء
أبرز المواد
 الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 استشارية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” لازمة لفئة واحدة فقط
أبرز المواد
 لحظات قاسية.. طفل الحديدة المريض ينتظر رصاص ميليشات الحوثي للقاء ربه
أبرز المواد
 مختص يحذر من الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني (فيديو)
المناطق
 القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)
الرياضة
 التعليم الجامعي: خطط وبرامج جديدة لتطوير أساليب التقويم
محليات
 رصد 19 مخالفة وإغلاق منشأة في رفحاء لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية
محليات
 إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة
أهم الاخبار
 لم يتردد لحظة عن إنقاذه.. مواطن يتبرع بكليته لشقيقه لإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي في جدة
المناطق
عاجل

⁧القبض على 14 شخصًا ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في الرياض

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أبرز المواد
البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء

البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء

أبرز المواد
الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أبرز المواد
استشارية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” لازمة لفئة واحدة فقط

استشارية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” لازمة لفئة واحدة فقط

أبرز المواد

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
السكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=1031098
المناطق _ وكالات

السكتة الدماغية خطر داهم من الممكن أن يصيب أي شخص، حيث أنه من الممكن أن تقودك عاداتك اليومية إلى ما يتلف دماغك وتقصير متوسط ​​عمرك المتوقع، وفقا للخبراء.

من جانبه كشف الدكتور مينش كاتري، أن أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بسكتة دماغية هو التدخين أو مضغ التبغ، مشيرًا إلي أن دخان السجائر يسبب تراكم الدهون في شريان العنق الرئيسي؛ كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتخثر”.

ويعتبر البعد عن التدخين أبرز عوامل تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإنه أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصون صحتك.

وكما سلط الدكتور “كاتري” الضوء على نمط الحياة المستقرة، وكيف يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، مشدداً علي أن فرص الإصابة بسكتة دماغية قد تزداد إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. ويمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم”.

وأكد الخبراء في NHS أنه من خلال اتباع أسلوب حياة نشط، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، وأوضح كاتري إلى أن هذه الظروف الصحية كلها عوامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.

روابط ذات صلة

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*