عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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السكتة الدماغية خطر داهم من الممكن أن يصيب أي شخص، حيث أنه من الممكن أن تقودك عاداتك اليومية إلى ما يتلف دماغك وتقصير متوسط ​​عمرك المتوقع، وفقا للخبراء.

من جانبه كشف الدكتور مينش كاتري، أن أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بسكتة دماغية هو التدخين أو مضغ التبغ، مشيرًا إلي أن دخان السجائر يسبب تراكم الدهون في شريان العنق الرئيسي؛ كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتخثر”.

ويعتبر البعد عن التدخين أبرز عوامل تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإنه أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصون صحتك.

وكما سلط الدكتور “كاتري” الضوء على نمط الحياة المستقرة، وكيف يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، مشدداً علي أن فرص الإصابة بسكتة دماغية قد تزداد إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. ويمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم”.

وأكد الخبراء في NHS أنه من خلال اتباع أسلوب حياة نشط، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، وأوضح كاتري إلى أن هذه الظروف الصحية كلها عوامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.