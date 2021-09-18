مختص: المملكة أول دولة إسلامية اعتمدت تقنية “أطفال الأنابيب” (فيديو)

قال الطبيب المختص بعلاج العقم وأطفال الأنابيب، الدكتور سمير عباس، إن المملكة تعد أول دولة في العالم العربي والإسلامي التي أدخلت تقنية “أطفال الأنابيب”.
وأضاف عباس خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن جدة تتميز بأنها هي المدينة الأولى في العالم العربي والإسلامي التي اعتمدت تلك التقنية.
ولفت إلى أنه شهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا، قبل أن يقرر إنشاء مركز أطفال أنابيب.
فيديو | د. سمير عباس لـ #برنامج_120: #المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب#الإخبارية pic.twitter.com/GABEF2Rv8b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2021
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