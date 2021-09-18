“أخصائية تجميل” تكشف أسباب ظهور علامات الشيخوخة (فيديو)

محررو المناطق:

قالت الدكتورة علياء يوسف أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، إن هناك علامات كثيرة للشيخوخة ولها أسباب وعوامل أولها الجاذبية الأرضية ثم طريقة النوم والشمس.

وأضافت أخصائية التجميل خلال برنامج “سيدتي” المذاع علي قناة “روتانا خليجية”، أنه مع مرور الزمان تؤثر الجاذبية الأرضية علي الوجه، حيث أن السن الصغير يكون علي شكل مسدس، بينما مع تقدم السن يكون الوجه على شكل مربع.

وتابعت علياء، “شد الوجه أثناء النوم يتسبب في ظهور التجاعيد، ويجب علي ما ينام بهذه الطريقة تغيرها فوراً لعدم ظهور التجاعيد”.