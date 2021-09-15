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⁧القبض على 14 شخصًا ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في الرياض

ربط صحن المطاف و”الأرضي” بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

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ربط صحن المطاف و”الأرضي” بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

ربط صحن المطاف و”الأرضي” بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1031129
محررو المناطق:

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله “رحمه الله” والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية قد أطلقت بوقت سابق مشروعاً استشارياً يعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكين كافة القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقا لتوجيه  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كافة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله ، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

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