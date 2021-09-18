احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة “بوتفليقة”
محليات
 عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء
أبرز المواد
 الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 استشارية: الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا” لازمة لفئة واحدة فقط
أبرز المواد
 لحظات قاسية.. طفل الحديدة المريض ينتظر رصاص ميليشات الحوثي للقاء ربه
أبرز المواد
 مختص يحذر من الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني (فيديو)
المناطق
 القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)
الرياضة
 التعليم الجامعي: خطط وبرامج جديدة لتطوير أساليب التقويم
محليات
 رصد 19 مخالفة وإغلاق منشأة في رفحاء لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية
محليات
 إقامة أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 سطوا على منزل وسلبوا 30 ألف ريال.. شرطة مكة تضبط 6 مقيمين بجدة
أهم الاخبار
عاجل

⁧القبض على 14 شخصًا ظهروا بفيديو متداول خلال مشاجرة في الرياض

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة “بوتفليقة”

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة “بوتفليقة”

محليات
عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

عادتان تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أبرز المواد
البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء

البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر في صنعاء

أبرز المواد
الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الجدول الزمني لعروض القوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة “بوتفليقة”

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في وفاة “بوتفليقة”
http://almnatiq.net/?p=1031135
المناطق - واس:

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واجب التعزية لرئيس الجمهورية الجزائرية في وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال الملك المفدى:” علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتّغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.

روابط ذات صلة

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*