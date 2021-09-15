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إنذار تطبيقين توصيل لمخالفتهما اشتراطات التسليم الصحي

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إنذار تطبيقين توصيل لمخالفتهما اشتراطات التسليم الصحي

إنذار تطبيقين توصيل لمخالفتهما اشتراطات التسليم الصحي
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
http://almnatiq.net/?p=1031148
محررو المناطق:

أنذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تطبيقين من تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، وذلك عقب مخالفتهما لاشتراطات وإجراءات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

 

ورصدت الهيئة من خلال عمليات التحقق الدورية التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات المختصة مخالفة التطبيقين لتعليمات الهيئة وتسلمهما عدداً من الطلبات غير محكمة الإغلاق من خلال مندوبي التوصيل المسجلين لديها دون اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

 

ووجهت الهيئة إنذارًا للتطبيقين المخالفين، وكلفتهما بتصحيح ومعالجة المخالفة وإفادة الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ الإنذار بما يتم حيالها، محذرة التطبيقات المخالفة لأنظمة الهيئة وتعليماتها من اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما في ذلك إيقاف التطبيق لمدة محددة تقررها الهيئة، أو تعليق وإلغاء تسجيله، وتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات نظامية.

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