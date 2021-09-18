انتهاء الشوط الأول بين الهلال والاتفاق بهدف وحيد للأول

انتهاء الشوط الأول بين الهلال والاتفاق بهدف وحيد للأول

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انتهاء الشوط الأول بين الهلال والاتفاق بهدف وحيد للأول

انتهاء الشوط الأول بين الهلال والاتفاق بهدف وحيد للأول
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محررو المناطق:

انتهى الشوط الأول من أحداث مبارة الهلال والاتفاق بإحراز الهلال هدفه الأول عن طريق اللاعب ماريجا.

ونجح المالي ماريجا في الدقيقة الـ23 في إحراز الهدف الأول في شباك فارس الدهناء، بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة متقنة من البرازيلي ماثيوس بيريرا لـ ماريجا الذي أودعها في الشباك.

ويدخل فريق الهلال مواجهته اليوم أمام نادي الاتفاق متسلحًا برقم استثنائي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين هذا الموسم.

ويخوض خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق، مباراة الليلة بتشكيلة على النحو التالي: رايس مبولحي، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سعيد المولد، سنوسي هوساوي، فيليب كيش، إليريك دي سوزا، علي هزازي، هزاع الهزاع، عبدالله السالم، وليد أزارو.

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