كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 

كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 

أبرز المواد
“أخصائية تجميل” تكشف أسباب ظهور علامات الشيخوخة (فيديو)

“أخصائية تجميل” تكشف أسباب ظهور علامات الشيخوخة (فيديو)

أبرز المواد
الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

أبرز المواد
بقدم جوميز.. الهلال يحرز الهدف  الثاني والثالث في الاتفاق

بقدم جوميز.. الهلال يحرز الهدف  الثاني والثالث في الاتفاق

الرياضة

كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 

كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 
مباراة النصر والاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1031179
محررو المناطق:

تنطلق بعد قليل، مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وتأتي المباراة في وقت مهم للطرفين، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته، التي بدأت من الجولة الثانية، حيث يسعي الاتحاد الي الوصول إلي النقطة رقم 12 والانفراد بصدارة الدوري.

بينما يسعي النصر الي مواصلة حصد النقاط والوصول الي النقطة التاسعة من أجل مواصلة المنافسة علي قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

روابط ذات صلة

القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)

القروني يكشف عن سبب يرجح كفة الاتحاد على النصر في الـ”كلاسيكو” (فيديو)
بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين

بالأسماء..حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدروي المحترفين
التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد بدوري المحترفين

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد بدوري المحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*