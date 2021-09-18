الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال

سجل نادي الاتفاق هدفه الأول في شباك الهلال خلال الشوط الثاني, وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#الاتفاق يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب هزاع الهزاع عند الدقيقة 69″#الهلال 3 – 1 #الاتفاق#الهلال_الاتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/KlG6fYOICE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
وأحرز الاعب هيون الهدف الأول للاتفاق بالخطأ في مرماه.
ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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