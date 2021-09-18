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الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال

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الاقتصاد

الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال

الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال
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محررو المناطق

سجل نادي الاتفاق هدفه الأول في شباك  الهلال خلال الشوط الثاني, وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأحرز الاعب هيون الهدف الأول للاتفاق بالخطأ في مرماه.

 

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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