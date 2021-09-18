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نبيل العبودي: وكيل أعمال اللاعب “جوفينكو” يقف خلف الضغوط على الهلال (فيديو)

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نبيل العبودي: وكيل أعمال اللاعب “جوفينكو” يقف خلف الضغوط على الهلال (فيديو)

نبيل العبودي: وكيل أعمال اللاعب “جوفينكو” يقف خلف الضغوط على الهلال (فيديو)
جوفينكو
http://almnatiq.net/?p=1031190
محررو المناطق

قال الإعلامي الرياضي نبيل العبودي، إن وكيل أعمال اللاعب “جوفينكو” من يقف خلف الضغوطات على نادي الهلال.

وأضاف العبودي خلال برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر قناة “24 الرياضية”، أن الهلال له تاريخ كبير.

وتابع العبودي؛ “هل يستطيع الاتحاد الدولي إيقاف الهلال بسب الأمور المالية، مستدركًا حتي الأمور المالية تقف علي ٣ أشياء، اعطاء وقت ثاني، إعطاء مهلة، أو إنهاء عقده بالاتفاق.

 

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