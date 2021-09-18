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عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)

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عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)

عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)
مخالفات اليوم الوطني السعودي
http://almnatiq.net/?p=1031191
محررو المناطق:

كشف المحامي أحمد المحيميد عن أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض الأشخاص في اليوم الوطني والعقوبات التي تنتظرهم.

وقال المحيميد في مداخلة مع قناة “الأخبارية”، أن الممارسات السلبية والغير قانوينة مجرمة، بحكم الشرع والقانون في اليوم الوطني وغيره، ولكنها تشدد في اليوم الوطني حيث يستغلها البعض لتحقيق المزيد من الأرباح أو الشهرة.

وأضاف أن المخالفات في اليوم الوطني تنوعت بين الإعلانات الإلكترونية، إعلانات التجارة المضللة، إهانة العلم السعودي، وتصل عقوبته السجن لسنة وغرامة مالية، مخالفات الذوق العام وعليها غرامات ماليه وتصل إلى 6 ألاف ريال.

وأشار إلى الجرائم الإلكترونية، وجرائم التحرش عليها عقوبات مشددة، مؤكدًة أن هذه الجرائم تشدد العقوبات فيها في اليوم الوطني والقانون لها بالمرصاد.

وتحتفل المملكة يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني السعودي الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.

 

 

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