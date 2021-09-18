الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

سجل نادي الاتفاق هدفه الثاني في شباك الهلال في المبارة الدائة بينهم الآن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز الاعب سنوسي يسجل الهدف الثاني للاتفاق.
#الاتفاق يقلص الفارق ويسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب سنوسي الهوساوي عند الدقيقة 84″#الهلال 3 – 2 #الاتفاق#الهلال_الاتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/HLzvTtf6b2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021
ويدخل فريق الهلال مواجهته اليوم أمام نادي الاتفاق متسلحًا برقم استثنائي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين هذا الموسم.
ويخوض خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق، مباراة الليلة بتشكيلة على النحو التالي: رايس مبولحي، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سعيد المولد، سنوسي هوساوي، فيليب كيش، إليريك دي سوزا، علي هزازي، هزاع الهزاع، عبدالله السالم، وليد أزارو.
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