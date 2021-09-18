الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

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الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال
الاتفاق
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سجل نادي الاتفاق هدفه الثاني في شباك  الهلال في المبارة الدائة بينهم الآن، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الاعب سنوسي يسجل الهدف الثاني للاتفاق.

ويدخل فريق الهلال مواجهته اليوم أمام نادي الاتفاق متسلحًا برقم استثنائي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين هذا الموسم.

ويخوض خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق، مباراة الليلة بتشكيلة على النحو التالي: رايس مبولحي، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سعيد المولد، سنوسي هوساوي، فيليب كيش، إليريك دي سوزا، علي هزازي، هزاع الهزاع، عبدالله السالم، وليد أزارو.

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