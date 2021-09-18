انطلاق كلاسيكو المملكة بين النصر والاتحاد علي ملعب “مرسوم بارك” (فيديو)

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انطلقت منذ قليل، مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وتأتي المباراة في وقت مهم للطرفين، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته، التي بدأت من الجولة الثانية، حيث يسعي الاتحاد الي الوصول إلي النقطة رقم 12 والانفراد بصدارة الدوري.

بينما يسعي النصر الي مواصلة حصد النقاط والوصول الي النقطة التاسعة من أجل مواصلة المنافسة علي قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.