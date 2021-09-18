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الاتحاد يفتتح التسجيل في مرمي النصر بكلاسيكو المملكة (فيديو)

الاتحاد يفتتح التسجيل في مرمي النصر بكلاسيكو المملكة (فيديو)

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الاتحاد يفتتح التسجيل في مرمي النصر بكلاسيكو المملكة (فيديو)

الاتحاد يفتتح التسجيل في مرمي النصر بكلاسيكو المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031211
محررو المناطق:

نجح اللاعب عبدالرحمن العبود في خطف هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة الـ10 من زمن المباراة في مرمي النصر، في مبارة الكلاسيكو.

وانطلقت منذ قليل، مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وتأتي المباراة في وقت مهم للطرفين، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته، التي بدأت من الجولة الثانية، حيث يسعي الاتحاد الي الوصول إلي النقطة رقم 12 والانفراد بصدارة الدوري.

بينما يسعي النصر الي مواصلة حصد النقاط والوصول الي النقطة التاسعة من أجل مواصلة المنافسة علي قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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