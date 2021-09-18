في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية

محررو المناطق:

خرج فريق الهلال بفوز ثمين أمام ضيفه الإتفاق بنتيجة 3-2، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل موسى ماريجا هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ24، وأضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 والثالث في الدقيقة الـ62 لصحاب الأرض.

وقلص هزاع الهزاع النتيجة للإتفاق بهدف أول في الدقيقة الـ70، فيما سجل سنوسي هوساوي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ86.

وبهذا الفوز رفع فريق الهلال رصيده للنقطة 10 في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الإتفاق عند النقطة 6 ويحتل المركز التاسع بسلم الترتيب.