احدث الأخبار

في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية
أبرز المواد
 انطلاق كلاسيكو المملكة بين النصر والاتحاد علي ملعب “مرسوم بارك” (فيديو)
أبرز المواد
 عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)
أبرز المواد
 كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 
أبرز المواد
 “أخصائية تجميل” تكشف أسباب ظهور علامات الشيخوخة (فيديو)
أبرز المواد
 الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال
أبرز المواد
 بقدم جوميز.. الهلال يحرز الهدف  الثاني والثالث في الاتفاق
الرياضة
 الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال
أبرز المواد
 ضمن الجسر الجوي الإغاثي.. وصول شحنة مساعدات من المملكة إلى تونس (فيديو)
أبرز المواد
 انتهاء الشوط الأول بين الهلال والاتفاق بهدف وحيد للأول
أبرز المواد
 “الاتصالات” تنذر تطبيقين من تطبيقات التوصيل لمخالفتها اشتراطات التسليم الصحي
الاقتصاد
 جرعات “كورونا” المُعطاة بالمملكة تقترب من 40.7 مليون
محليات
في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية

في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية

أبرز المواد
انطلاق كلاسيكو المملكة بين النصر والاتحاد علي ملعب “مرسوم بارك” (فيديو)

انطلاق كلاسيكو المملكة بين النصر والاتحاد علي ملعب “مرسوم بارك” (فيديو)

أبرز المواد
عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)

عقوبات مشددة تنتظرهم.. أبرز المخالفات التي يقع فيها البعض في اليوم الوطني (فيديو)

أبرز المواد
كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 

كلاسيكو المملكة.. مباراة نارية بين النصر والاتحاد علي قمة الدوري 

أبرز المواد

في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية

في لقاء مثير.. الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=1031218
محررو المناطق:

خرج فريق الهلال بفوز ثمين أمام ضيفه الإتفاق بنتيجة 3-2، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل موسى ماريجا هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ24، وأضاف جوميز الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 والثالث في الدقيقة الـ62 لصحاب الأرض.

وقلص هزاع الهزاع النتيجة للإتفاق بهدف أول في الدقيقة الـ70، فيما سجل سنوسي هوساوي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ86.

وبهذا الفوز رفع فريق الهلال رصيده للنقطة 10 في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الإتفاق عند النقطة 6 ويحتل المركز التاسع بسلم الترتيب.

روابط ذات صلة

الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال

الاتفاق يسجل هدفه الثاني في مرمى الهلال
بقدم جوميز.. الهلال يحرز الهدف  الثاني والثالث في الاتفاق

بقدم جوميز.. الهلال يحرز الهدف  الثاني والثالث في الاتفاق
الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال

الاتفاق يسجل هدفه الأول ضد الهلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*