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“والله بريء”.. الكلمات الأخيرة للطفل اليمني قبل إعدامه من قبل ميليشيات الحوثي

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“والله بريء”.. الكلمات الأخيرة للطفل اليمني قبل إعدامه من قبل ميليشيات الحوثي

“والله بريء”.. الكلمات الأخيرة للطفل اليمني قبل إعدامه من قبل ميليشيات الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1031232
محررو المناطق:

“والله بريء والله بريء”.. تلك هي الكلمات الأخيرة التي نطق بها الطفل اليمني عبد العزيز الأسود وهو بين يدي قاتله الحوثي عندما وضُع على الأرض ليعدم مع 8 مواطنين يمنيين وسط العاصمة صنعاء.

واختطفت ميليشيات الحوثي الطفل عبدالعزيز قبل أربعة أعوام، وكان حينها طفلا قاصرًا بعمر 13 عامًا، ليتم إعدامه اليوم بدم بارد مع رفاقه .

وظهر الطفل وهو لا يقوى على المشي بسبب التعذيب الذي تعرض له داخل معتقلات الميليشيات، كما أنه مصاب بقطع في الحبل الشوكي وكسر في العمود الفقري، لذلك لم يستطيع الوقوف أثناء تنفيذ حكم الإعدام.

ونفذت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت، حكما بإعدام 9 أشخاص من أبناء الحديدة، في صنعاء بزعم ضلوعهم في اغتيال صالح علي الصماد.

يذكر أن الصماد لقي حتفه في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة، غرب اليمن.

 

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