أبرزهم “العندليب”.. 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة

محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السبت، أن هناك 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة.

وأضاف المركز في بيان له أن الطيور المسموح بها “العندليب”، “صفير ذهبي”، ” قطا مخطط”، ” قطا مسنن الذيل”.

وأشار الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أنه للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي (هنــــا)