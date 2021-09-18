أبرزهم “العندليب”.. 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السبت، أن هناك 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة.
وأضاف المركز في بيان له أن الطيور المسموح بها “العندليب”، “صفير ذهبي”، ” قطا مخطط”، ” قطا مسنن الذيل”.
وأشار الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أنه للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي (هنــــا)
من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية .
"العندليب" ، " صفير ذهبي" ، " قطا مخطط" ، " قطا مسنن الذيل" .
يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة #منصة_فطري الإلكترونية على الرابط :https://t.co/F5okVb8CxH pic.twitter.com/obUFpv7z4o
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 18, 2021
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