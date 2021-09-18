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أبرزهم “العندليب”.. 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
http://almnatiq.net/?p=1031253
محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السبت، أن هناك 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة.

وأضاف المركز في بيان له أن الطيور المسموح بها “العندليب”، “صفير ذهبي”، ” قطا مخطط”، ” قطا مسنن الذيل”.

وأشار الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أنه للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي (هنــــا)

 

 

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